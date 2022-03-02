В Томске ветераны поддерживают спецоперацию на территории Украины по защите мирного населения

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Фёдор Бондаренко, Ветеран Великой Отечественной войны, отметил, что всего его друзья-ветераны полностью поддерживают решение Президента Владимира Владимировича Путина. Бондаренко добавил: «Молодец, нечего ждать! Того момента, который произошел 22 июня 1941 года – не должно быть и бить надо первому. Мы делаем все правильно. Украина убивает своих же украинцев в Донбассе и Луганске, это никуда не годится».

Николай Мозель, председатель Совета ветеранов Томска, считает, что Владимир Путин принял верное и решение - опередить врага, нанести превентивный удар, уничтожить это зло, которое скопили на границах с Россией. По его мнению, на сегодня основной задачей является – дать свободу украинскому народу, свободу выбора, защитить украинский народ, защитить наши границы, чтобы россияне могли спокойно перемещаться, дружить со всеми странами, с братским украинским народом.

Николай Горюнов, директор Томского государственного педагогического колледжа, вспоминает, как в июле 2014 года в Томске был развернут пункт временного размещения жителей, которые приехали из Донбасса. Горюнов отмечает: «От департамента профобразования я отвечал за организацию его деятельности, мы помогали по самым разным вопросам, с документами, психологически поддерживали этих людей. Они рассказывали, что происходит на Украине, и я, если честно, не мог проверить, что в наше время государство может так уничтожать людей».