21 работник томского агрохолдинга ответит в суде за кражу мяса

Уголовное дело передано для рассмотрения в Томский областной суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 21 работник агрохолдинга обвиняется в краже мяса. Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Следствием установлено, что с мая 2020 года по май 2021 года двое работников томского агропромышленного комплекса создали с целью хищения мясной продукции две группы из 19-ти сотрудников этого же предприятия.

Лидерами этих групп была разработана схема, согласно которой мясная продукция похищалась, после вывозилась за пределы агрохолдинга, а затем реализовывалась третьим лицам.

Вырученные деньги распределялись между сообщниками. Всего злоумышленники своими действиями причинили холдингу материальный ущерб в сумме более 500 тысяч рублей.

Пресечь деятельность групп удалось в мае 2021 года сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Томской области при силовой поддержке ОМОН областного Управления Росгвардии.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Томский областной суд.