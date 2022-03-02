На 19,2% за год подорожали блины на Масленицу

В январе 2022 года цены выросли на все продукты, необходимые для приготовления блинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2022 года цены выросли на все продукты, необходимые для приготовления блинов. В сравнении с прошлым годом, больше всего подорожало молоко - на 24,2%. Об этом сообщает пресс-служба Томскстата.

"В Томской области стоимость набора продуктов для приготовления блюда традиционного масленичного стола – блинов – в январе 2022 года по отношению к январю 2021 года увеличилась на 19,2%, в январе 2022 года она составила 164,07 рубля, а в январе 2021 года – 137,65 рублей", - говорится в сообщении.

В таблице указано, что мука пшеничная в январе 2021 года стоила 15,21 рубля, в январе 2022 года - 15,97, подорожание на +5,0%. Яйца куриные 4 шт. на +16,6%, масло сливочное 50 гр. на +20,2%, масло подсолнечное на +14,8%, сахар-песок на +16,6%, соль 3 гр. на +25,0%.

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