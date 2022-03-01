Блины из куриной печени и острая лазанья из блинчиков: томичи поделились необычными рецептами на Масленицу

«КП-Томск» решила спросить у томичей оригинальные рецепты блинов, которые они готовят для своей семьи. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 28 февраля, началась Масленичная неделя, которая продлится до 6 марта. Традиционными блинами уже вряд ли кого-то можно удивить, поэтому «КП-Томск» решила спросить у томичей оригинальные рецепты блинов, которые они готовят для своей семьи.

Острая лазанья из блинчиков

Томичка Лидия Степановна рассказала, что рецепт лазаньи из блинчиков она узнала еще от своей бабушки.

- Конечно, я делаю и обычные блины, но дочь с внуками больше любят мою лазанью, которую я еще от своей бабушки узнала, - поделилась Лидия Степановна.

Для приготовления лазаньи из блинчиков понадобятся: 200 г муки; 200 мл молока; 5 яиц; соль; 500 г куриного фарша; 80 мл оливкового масла; 2 перчика чили; 0,5 кг мороженного шпината; 2 помидора; 1 луковица; 200 мл бульона; молотый черный перец; 250 г твердого сыра.

- Чтобы лазанья точно удалась, нужно в первую очередь сделать обычные блинчики, а позже приготовить начинку: обжарить фарш, помидоры и лук, также нарезать перец чили колечками и тоже добавить на сковородку. Далее залить бульоном и тушить 5 минут. Затем нужно добавить соль и перец по вкусу и остудить. После необходимо взбить оставшиеся 3 яйца. Форму, в которой мы будем готовить нашу лазанью, нужно выстелить бумагой для выпекания и выложить в нее слоями чередуя блины и начинку. Затем посыпаем оставшимся тертым сыром и запекаем 40 мин при 200 °С, - пересказала рецепт томичка.

Блинчики из куриной печени

Валентина Ивановна рассказала корреспонденту о том, что на масленицу она делает необычные блинчики. Любимое блюдо ее мужа и внуков - блины из куриной печени.

- Обычные блинчики тоже едим, но из куриной печени нравятся больше, мясо ведь вкуснее, - рассказала томичка.

Для такого рецепта понадобятся: яйцо куриное - 1 шт.; печень куриная - 500 г; молоко - 200 мл; мука - 3-4 ст. л.; соль - по вкусу; масло растительное для жарки блинчиков.

- Для начала нужно перекрутить печенку на мясорубке, затем влить молоко и добавить сырое яйцо. После посолить по вкусу и еще раз хорошо перемешать, а затем перемолоть все погружным блендером, чтобы не осталось комочков. Тесто по консистенции будет как сметана средней густоты. Далее все как в обычных блинах - на сковородку, - рассказала свой рецепт Валентина Ивановна.

Блинчики с укропом

Томичка Валерия выросла в Казахстане, но уже как 7 лет живет в Томске. Она рассказала корреспонденту «Комсомолки», что в масленицу не всегда делает блинчики, но знает один необычный рецепт от своей мамы.

- Так, как мне не очень нравятся обычные блинчики, мама очень давно придумала альтернативу и готовила для меня блины с укропом, - рассказала девушка.

Для такого рецепта понадобятся: 100 г укропа; 3 яйца; 1 стол. ложка; сахарного песка; 500 мл молока; 180 г муки; растительное масло для жаренья; 150 г сметаны; соль.

- Рецепт я хорошо запомнила: нужно перебрать укроп, промыть холодной проточной водой, затем обсушить на бумажном полотенце и мелко порубить. После сделать стандартное тесто для блинов и добавить туда нашу зелень, - рассказала Валерия.

Блины с припеком

Томичка Елена Николаевна тоже охотно поделилась необычным рецептом блинов на масленицу - «блины с припеком».

Для такого рецепта вам понадобятся: 1 кг муки; 1 л молока; 3 стол. ложки сливочного масла; 2 яйца; 1 стол. ложка сахарного песка; 1 чайн. ложка соли; 1 щепотка молотой паприки; 50 г дрожжей; 50 мл растительного масла; масло для жаренья. Для припека: 1 помидор; 1 стручок зеленого сладкого перца; 1 луковица; 1 пучок укроп; 3 ломтика бекона.

- По рецепту может показаться, что делать их сложно, но на самом деле нет. Нужно размять дрожжи вилкой и размешать в 200 мл теплой воды. Потом добавить 200 мл теплого молока и смешать с 500 гр муки. Затем накрыть полотенцем и поставить на 1 час в теплое место. Яичные желтки отделить от белков, сливочное масло растопить и дать ему немного остыть. Добавить в опару желтки, масло, соль, сахарный песок и паприку. Когда тесто поднимется, перемешать его и дать еще раз подняться. Добавить растительное масло и взбитые белки. Овощи и бекон нарезать мелкими кубиками, укроп вымыть, обсушить и нарубить. Сковороду нагреть, смазать растительным маслом и вылить немного теста. Сразу посыпать овощами или беконом. Когда подрумянится, блин нужно осторожно перевернуть, - поделилась рецептом Елена Николаевна.