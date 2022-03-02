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Происшествия2 марта 2022 2:52

Двое мужчин погибли при пожаре в томском селе

В результате в квартирах обгорели стены и вещи
Источник:kp.ru
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Площадь пожара составила 50 кв. метров.

Площадь пожара составила 50 кв. метров.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Утром в среду в селе Большая Галка Бакчарского района произошел пожар в двух квартирах, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в двух квартирах в брусовом доме по улице Парковая в селе Большая Галка поступило на пульт дежурного 2 марта в 01:38. На момент прибытия пожарных в доме было сильное задымление, огонь захватил две квартиры. В результате в квартирах обгорели стены и вещи.

В одной из квартир пожарные обнаружили тела мужчин 1956 и 1984 годов рождения.

Причина возникновения пожара площадью 50 кв. метров устанавливается.