Двое мужчин погибли при пожаре в томском селе

Площадь пожара составила 50 кв. метров. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Утром в среду в селе Большая Галка Бакчарского района произошел пожар в двух квартирах, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в двух квартирах в брусовом доме по улице Парковая в селе Большая Галка поступило на пульт дежурного 2 марта в 01:38. На момент прибытия пожарных в доме было сильное задымление, огонь захватил две квартиры. В результате в квартирах обгорели стены и вещи.

В одной из квартир пожарные обнаружили тела мужчин 1956 и 1984 годов рождения.

Причина возникновения пожара площадью 50 кв. метров устанавливается.