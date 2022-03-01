20 идей по развитию России»: Дмитрий Давыдов предлагает ужесточить ответственность за «пьяные» ДТП

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В мире ежегодно в ДТП погибают около 1,2 млн человек, что не идет в сравнение с любым другим видом транспорта. Но несмотря на то, что автомобиль является самым опасным средством передвижения, водители не до конца понимают всю степень ответственности. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, о котором рассказывал Сиб.фм, для эффективного решения проблемы предлагает ужесточать наказание, заимствовать способы воздействия на безответственных водителей у других государств.

Ежедневно в СМИ появляется информация о ДТП, виновниками которых нередко становятся пьяные за рулем. В эти моменты томичи не скупятся на комментарии в соцсетях, при этом пытаясь найти виновного.

Согласно статистике, каждое седьмое ДТП в России происходит по вине пьяных водителей и почти в каждом гибнут или страдают невинные люди. При этом в нынешнем законодательстве нет такого наказания, которое бы смогло остановить этот беспредел на дорогах. Уйти от современной системы, при которой можно «замять» ситуацию и «отмазаться» от ответственности, можно.

Автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов предлагает ознакомиться с опытом борьбы с пьяным водителями в Японии, где за девять лет удалось снизить смертность на дорогах в три раза. Наказание для водителей, у которых обнаружено 0,15 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, в Японии составляет 500 000 йен (314 тысяч рублей) и до трех лет лишения свободы. При полной же интоксикации наказание увеличивается до 1 млн йен (628 тысяч рублей) и до 5 лет лишения свободы. Кроме этого, нарушитель будет лишен водительского удостоверения до конца жизни.

Дмитрий Давыдов акцентирует внимание и на том, что в Японии наказывают также того, кто предложил выпить человеку, который в дальнейшем сядет на руль. Наказание за это составляет полмиллиона йен (314 тысяч рублей) и срок до 3 лет лишения свободы. Ровно такое же наказание ожидает и пассажиров, которых везет нетрезвый водитель.

Еще большая ответственность в Японии ожидает трезвого человека, который пустит за руль своего автомобиля пьяного. В этом случае наказание составляет миллион йен и срок до 5 лет тюрьмы. Если в пьяном ДТП пострадали или погибли люди, то наказание будет составлять до 15 лет лишения свободы.

Также автор проекта «20 идей» ставит в пример Корею, где благодаря ужесточению закона за два месяца удалось побороть пьянство за рулем на 67%. Дмитрий Давыдов подчеркивает, что достичь этого удалось благодаря большим штрафам - 1,2 млн рублей и до 5 лет лишения свободы. Такое же наказание ожидает и тех, кто отказывается от прохождения медицинского освидетельствования.

В России же сумма штрафа при повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения составляет всего 200-300 тысяч рублей или срок до 2 лет лишения свободы. Полумиллионный штраф и три года тюрьмы ожидают нарушителя с имеющейся судимостью за это преступление.

Дмитрий Давыдов предлагает наказывать пьяных водителей сразу же штрафом в 100 тысяч рублей и лишением прав на 3 года. Точно также автор проекта предлагает наказывать и того, кто передал управление транспортом пьяному водителю.

Пассажиров Дмитрий Давыдов тоже предлагает привлекать к ответственности. Такой меры в законодательстве России нет, однако, по мнению автора проекта, она способна остановить тысячи убийц на дорогах.

Для сохранения жизней на дорогах государству важно прислушаться к его идеям и извлечь из них рациональное зерно. Предложенные Дмитрием Давыдовым меры помогут сократить число жертв от пьяных ДТП.

На сегодняшний день на дорогах России продолжают ежедневно гибнуть люди, однако нынешняя система наказания подобных преступлений не всегда является сдерживающим фактором против беспредела на дорогах. Автор проекта предлагает еще не одну логичную идею касательно ситуаций на дорогах в России.