В томском селе 38-летний мужчина пытался зарубить топором женщину

Подозреваемый был оперативно задержан полицейскими при помощи местных жителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе Курлек Томского района местный житель подозревается в покушении на убийство женщины. Мужчина хотел зарубить ее топором, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, 27 февраля ранее судимый пьяный 38-летний мужчина, находясь в помещении фермы коммерческой организации в селе Рыбалово, поругался с женщиной, после чего с намерением убить ударил ее топором по голове. После полученных травм женщина осталась жива.

Подозреваемый был оперативно задержан полицейскими при помощи местных жителей.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.