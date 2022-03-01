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Общество1 марта 2022 11:50

В томском селе 38-летний мужчина пытался зарубить топором женщину

После полученных травм женщина осталась жива
Источник:kp.ru
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Подозреваемый был оперативно задержан полицейскими при помощи местных жителей.

Подозреваемый был оперативно задержан полицейскими при помощи местных жителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе Курлек Томского района местный житель подозревается в покушении на убийство женщины. Мужчина хотел зарубить ее топором, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, 27 февраля ранее судимый пьяный 38-летний мужчина, находясь в помещении фермы коммерческой организации в селе Рыбалово, поругался с женщиной, после чего с намерением убить ударил ее топором по голове. После полученных травм женщина осталась жива.

Подозреваемый был оперативно задержан полицейскими при помощи местных жителей.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.