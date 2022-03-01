Томским водителям напоминают об изменениях в законе с 1 марта 2022 года

Согласно новому закону, в случае предъявления карты, инспектор имеет право проверить машину, когда видит визуально, что у нее нет болтов на колесах или течет тормозная жидкость. Фото: Ксения Высотина

С 1 марта 2022 года власти намерены увеличить штраф за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра до двух тысяч рублей. Согласно новому закону, в случае предъявления карты, инспектор имеет право проверить машину, когда видит визуально, что у нее нет болтов на колесах или течет тормозная жидкость. Об этом сообщили в ГИБДД Томской области.

Отмечается, что проведение технического осмотра и оформление диагностических карт обязательны, если автомобили используются в служебных целях, для перевозки пассажиров или зарегистрированы в такси. Периодичность техосмотра будет зависеть от года выпуска автомобиля и от целей его эксплуатации.

Чтобы использовать личный автомобиль, эксплуатируемый больше 10 лет в служебных целях, нужно проходить техосмотр ежегодно. Такси и автобусы, выполняющие перевозку пассажиров, при условии, что транспортному средству не более 5 лет, обязаны проходить технический осмотр ежегодно, старше 5 лет, - раз в полгода.

Изменения касаются и регистрации автомобилей в ГИБДД: теперь в число документов, которые понадобятся для постановки на учет или смены владельца, входит диагностическая карта. Данные требование относится к машинам старше 4-х лет.

С этого же дня появятся штрафы за мойку в неположенном месте. Наказываться будет и парковка на газоне — до четырех тысяч, на детских и спортивных площадках — до пяти. Причем такие нарушения смогут фиксировать неравнодушные прохожие и направлять снимки госорганам.

Изменится и порядок выдачи медсправок водителям. Тем, кто был лишены прав за вождение в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, придется сдавать на анализ кровь и мочу. Новый порядок выдачи медицинских справок для автолюбителей должен уменьшить число ДТП и усилить профилактику наркологических заболеваний.

МВД подготовило проект с новыми правилами дорожного движения. С весны 2022 года инспекторы смогут штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, поврежденный бампер и другие нарушения.