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Здоровье1 марта 2022 10:46

Губернатор Томской области поручил возобновить плановую медпомощь в стационарах со 2 марта

2 марта также возобновят работу учреждений допобразования и детские игровые залы
Ксения Высотина
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Заражения коронавирусной инфекцией среди томских детей пошла на спад, поэтому кружки, секции и другие учреждения дополнительного образования можно открыть.

Заражения коронавирусной инфекцией среди томских детей пошла на спад, поэтому кружки, секции и другие учреждения дополнительного образования можно открыть.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со 2 марта в Томской области губернатор Сергей Жвачкин поручил возобновить плановую медпомощь в стационарах со 2 марта. С этого дня также возобновят работу учреждений допобразования и детские игровые залы. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации Томска.

"Глава региона поручил департаменту здравоохранения Томской области возобновить плановую медицинскую помощь в стационарах", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал Сергей Жвачкин, заражения коронавирусной инфекцией среди томских детей пошла на спад, поэтому кружки, секции и другие учреждения дополнительного образования можно открыть.

Напомним, что на 1 марта 2022 года в Томской области выявлен 1 673 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.