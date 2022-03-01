Коронавирус унес жизни еще трех томичей

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 71 357 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 марта 2022 года стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 747 человек.

Также в Томской области выявлен 1 673 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 100 626 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 916 жителей Томской области выздоровело за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 71 357 человек.

За последние сутки в стране выявлено 97 333 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 786 пациентов скончались, 172 813 выздоровели.