На должность заммэра Томска по городскому хозяйству назначен Руслан Абасов

Департамент городского хозяйства, занимается организацией электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также развитием инженерной инфраструктуры. Фото: Владислав Пирогов.

Бывший замдиректора филиала ОАО "Газпром Трансгаз Томск" Руслан Абасов назначен на должность заммэра Томска по городскому хозяйству, сообщается в телеграм-канале "Мэрия Томска".

Напомним, департамент городского хозяйства, занимается организацией электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также развитием инженерной инфраструктуры Томска.

Руслан Абасов родился и учился в Томске. В 1992 году он окончил ТИСИ, работал в "Томскводоканале" главным инженером предприятия. С 2019 года был главным инженером – первым замдиректора филиала ОАО "Газпром Трансгаз Томск".