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Общество28 февраля 2022 10:45

На должность заммэра Томска по городскому хозяйству назначен Руслан Абасов

Бывший и.о. заммэра по городскому хозяйству Александр Карпанин перейдет на работу в обладминистрацию
Источник:kp.ru
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Департамент городского хозяйства, занимается организацией электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также развитием инженерной инфраструктуры. Фото: Владислав Пирогов.

Департамент городского хозяйства, занимается организацией электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также развитием инженерной инфраструктуры. Фото: Владислав Пирогов.

Бывший замдиректора филиала ОАО "Газпром Трансгаз Томск" Руслан Абасов назначен на должность заммэра Томска по городскому хозяйству, сообщается в телеграм-канале "Мэрия Томска".

Напомним, департамент городского хозяйства, занимается организацией электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также развитием инженерной инфраструктуры Томска.

Руслан Абасов родился и учился в Томске. В 1992 году он окончил ТИСИ, работал в "Томскводоканале" главным инженером предприятия. С 2019 года был главным инженером – первым замдиректора филиала ОАО "Газпром Трансгаз Томск".