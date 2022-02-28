Томскавтодор объявил электронный аукцион на ремонт дорог в 2022 году

Томсавтодор ищет подрядчика для ремонта дороги «Подъезд к селу Корнилово и деревне Аркашево» Фото: "КП" Архив

Томсавтодор по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» объявил об аукционе на ремонт участка региональной автомобильной дороги «Подъезд к селу Корнилово и деревне Аркашево» протяженностью 6,14 км, сообщила обладминистрация. Определить подрядчика власти планируют в марте.

Отмечается, что на участке трассы с 9,4 по 15,5 км подрядчик должен будет восстановить дорожное покрытие, отремонтировать остановки общественного транспорта, установить барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбы.

В рамках национального проекта власти Томской области планируют отремонтировать наиболее проблемные участки дорог. В 2019 году был выполнен ремонт участка подъезда к селу Корнилово и деревне Аркашево протяженностью 9,4 километра.

В Томске в этом году по нацпроекту отремонтируют 13 участков. Среди них Басандайская, Баумана, Бирюкова, Богашевский тракт, Высоцкого, Гагарина, Гамалеи, Ивановского, Карла Маркса, Мечникова, Сибирская, Красноармейская.

Также ранее сообщалось, что в 2022 году администрация Томской области за счет собственных средств планирует отремонтировать девять улиц. В их числе, Алтайская, Петропавловская, Совхозная, Салтыкова-Щедрина, Матросова, Сергея Лазо, Трудовая, Героев Чубаровцев и Пролетарская.

Добавим, что в Томской области на минувшей неделе начались поиски подрядчика на ремонт Коммунального моста через реку Томи и путепровода на Кузовлевском тракте.