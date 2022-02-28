В Томской области со 2 марта смягчили ковидные ограничения

С начала пандемии в регионе выявлено 98 953 случая заражения Фото: Архив "КП"

Со 2 марта медицинские учреждения в Томской области возобновят плановый прием. Между тем в учреждения дополнительного образования возобновят занятия в очном режиме, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Напомним, что 31 января 2022 года власти Томской области приостановили оказание медпомощи в регионе из-за неблагоприятной эпидобстановки. Получить ее могли только люди с онко и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также из-за ежедневного роста заболевших было принято решение отправить на «дистант» учреждения допобразования.

Добавим, что в последние дни в Томской области (без учета Севрской статистики) регистрировалось свыше 1,5 тысячи заболевших коронавирусом. На сегодняшний день, с начала пандемии в регионе выявлено 98 953 случая заражения, из них 1 601 за последние сутки, из них госпитализация потребовалась 96 пациентам.