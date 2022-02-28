Томск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 февраля 2022 10:02

В Томской области со 2 марта смягчили ковидные ограничения

С соответствующим распоряжением выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
С начала пандемии в регионе выявлено 98 953 случая заражения

С начала пандемии в регионе выявлено 98 953 случая заражения

Фото: Архив "КП"

Со 2 марта медицинские учреждения в Томской области возобновят плановый прием. Между тем в учреждения дополнительного образования возобновят занятия в очном режиме, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Напомним, что 31 января 2022 года власти Томской области приостановили оказание медпомощи в регионе из-за неблагоприятной эпидобстановки. Получить ее могли только люди с онко и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также из-за ежедневного роста заболевших было принято решение отправить на «дистант» учреждения допобразования.

Добавим, что в последние дни в Томской области (без учета Севрской статистики) регистрировалось свыше 1,5 тысячи заболевших коронавирусом. На сегодняшний день, с начала пандемии в регионе выявлено 98 953 случая заражения, из них 1 601 за последние сутки, из них госпитализация потребовалась 96 пациентам.