В ДТП с грузовиком на томской трассе погиб 42-летний водитель Chevrolet

42-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, врезался в Mersedes Benz с полуприцепом, который двигался впереди Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Днем в пятницу на трассе под Томском произошло столкновение двух иномарок, в результате которого погиб 42-летний водитель Chevrolet Niva. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Авария произошла 25 февраля около 11:35 на 145 километре автодороги Томск - Каргала – Колпашево. По предварительной информации, 42-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, врезался в Mersedes Benz с полуприцепом, который двигался впереди.

В результате ДТП водитель Chevrolet погиб, 36-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.