Томск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2022 6:34

В ДТП с грузовиком на томской трассе погиб 42-летний водитель Chevrolet

36-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
42-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, врезался в Mersedes Benz с полуприцепом, который двигался впереди

42-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, врезался в Mersedes Benz с полуприцепом, который двигался впереди

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Днем в пятницу на трассе под Томском произошло столкновение двух иномарок, в результате которого погиб 42-летний водитель Chevrolet Niva. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Авария произошла 25 февраля около 11:35 на 145 километре автодороги Томск - Каргала – Колпашево. По предварительной информации, 42-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, врезался в Mersedes Benz с полуприцепом, который двигался впереди.

В результате ДТП водитель Chevrolet погиб, 36-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.