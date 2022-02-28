В томских банках стоимость доллара составляет 150 рублей

Стоимость евро достигает 200 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 28 февраля, в банках Томска стоимость доллара составляет 150 рублей. Информация об этом опубликована на портале banki.tomsk.ru.

В томском филиале банка «Открытие» доллар можно купить за 135 рублей, а евро - 150 рублей. В «Томскпросмстройбанк» доллар стоит 140 рублей, а евро - 150 рублей.

В «Левобережном» стоимость доллара составляет 130,65 рубля, а евро - 140,70 рубля. В банке «ФИНАМ» доллар стоит 150 рублей, а евро - 200 рублей.

В «Росбанке» зафиксирована самая низкая стоимость доллара - 88,29 рубля, а также евро - 99,47 рубля.