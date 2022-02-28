В Томской области в ДТП погиб 36-летний водитель MAN

36-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля MAN с прицепом, на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром в субботу на томской трассе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб 36-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Столкновение автомобилей произошло 26 февраля около 10:45 на 30 километре автодороги Каргасок - Средний Васюган. По предварительной информации, 36-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля MAN с прицепом, на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Урал-4320 с полуприцепом.

В результате столкновения 36-летний водитель MAN погиб.