Томск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2022 5:20

В Томской области в ДТП погиб 36-летний водитель MAN

Столкновение автомобилей произошло 26 февраля около 10:45 на 30 километре автодороги Каргасок - Средний Васюган
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
36-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля MAN с прицепом, на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

36-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля MAN с прицепом, на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром в субботу на томской трассе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб 36-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Столкновение автомобилей произошло 26 февраля около 10:45 на 30 километре автодороги Каргасок - Средний Васюган. По предварительной информации, 36-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля MAN с прицепом, на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Урал-4320 с полуприцепом.

В результате столкновения 36-летний водитель MAN погиб.