За прошедшую неделю жители Томской области нарушили ПДД 5 277 раз

Системы видеофиксации обеспечивают безопасность дорожного движения и снижают травматизм.
Фото: Архив "КП"
За прошлую неделю в Томской области системы видеофиксации выявили свыше 5 тысяч нарушений на дорогах, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.
В полиции напомнили, что после фиксации нарушение поступает в ГИБДД и обрабатывается. Затем владелец автомобиля получает по почте квитанцию на оплату штрафа.
Так, за минувшую неделю системы установили 5 277 нарушений, 4 629 из которых - нарушения скоростного режима.
В полиции уверены, что системы видеофиксации обеспечивают безопасность дорожного движения и снижают травматизм.
Узнать информацию о штрафах томичи могут на портале «Госуслуги» и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов».
Уточняется, что в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа водитель может оплатить 50% от его суммы.