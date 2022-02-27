В Томской области разыскивают уехавшего на снегоходе 70-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках 70-летнего Савушкина Анатолия Вячеславовича, который 20 февраля 2022 года в поселке Победа уехал на снегоходе в неизвестном направлении.

Мужчина ростом 175 сантиметров, телосложения нормального, волосы седые, глаза карие.

Предположительно был одет в темно-зеленую куртку, камуфляжные штаны, коричневую рубашку, черные брезентовые сапоги с галошами.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.