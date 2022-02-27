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Общество27 февраля 2022 2:08

Порывистый ветер и -2 градуса ожидают томичей в воскресенье

Днем ожидается около -2…-4 °С
Источник:kp.ru
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На дорогах местами гололедица.

На дорогах местами гололедица.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье будет ветрено, при этом без существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В воскресенье, 27 февраля, в Томске существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Днем ожидается около -2…-4 °С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области возможен небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами с усилением о 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит около 0…-5 °С. На дорогах местами гололедица.