Порывистый ветер и -2 градуса ожидают томичей в воскресенье

На дорогах местами гололедица. Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье будет ветрено, при этом без существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В воскресенье, 27 февраля, в Томске существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Днем ожидается около -2…-4 °С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области возможен небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами с усилением о 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит около 0…-5 °С. На дорогах местами гололедица.