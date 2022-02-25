Новогоднюю атрибутику в Томске демонтируют на следующей неделе

Работы начнутся со скульптур. Фото: Владислав Пирогов

Подрядчики приступят к демонтажу елки на Новособорной площади и ледовых скульптур, оставшихся после фестиваля «Хрустальный Томск – 2021», демонтируют в понедельник. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Работы начнутся со скульптур, установленных по территории площади Новособорной вдоль проспекта Ленина. Далее специалисты разберут горки и другие элементы.

Разбирать елку будет компания «Газпром трансгаз Томск», занимающаяся ее установкой.

Напомним, главная новогодняя ель появилась на площади в начале декабря. Ее украсили 750 сверкающих звезд и 190 гирлянд, а вокруг был установлен ледяной цоколь. Огни на елке зажглись 12 декабря.

Тогда же, в декабре, в рамках фестиваля «Хрустальный Томск» мастера из разных городов России изготовили 16 больших ледяных скульптур и столько же малых для блиц-турнира.