На работника пилорамы в Томской области упал спиленный ствол дерева

31-летний мужчина получил травму Фото: Густаво Зырянов

24 февраля 2022 года 31-летний работник коммерческой организации во время работ по заготовке древесины получил травму в результате падения на него спиленного ствола дерева. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает следственный комитет Томской области.

Уточняется, что по данному факту проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято следственным комитетом уже после проведения данных процедур.