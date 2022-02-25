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Происшествия25 февраля 2022 12:50

На работника пилорамы в Томской области упал спиленный ствол дерева

Он получил травмы
Источник:kp.ru
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31-летний мужчина получил травму Фото: Густаво Зырянов

31-летний мужчина получил травму Фото: Густаво Зырянов

24 февраля 2022 года 31-летний работник коммерческой организации во время работ по заготовке древесины получил травму в результате падения на него спиленного ствола дерева. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает следственный комитет Томской области.

Уточняется, что по данному факту проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято следственным комитетом уже после проведения данных процедур.