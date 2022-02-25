Мэрия Томска снова объявила аукцион на ремонт Коммунального моста и Кузовлевского тракта

Стоимость работ составляет 1,2 трлн. рублей и 50 млн. рублей соответственно. Фото: Архив "КП"

Власти Томской области накануне вновь объявили аукционы по поиску подрядчиков. Им предстоит отремонтировать Куммунальный мост через реку Томь и путепровод на Кузовлевском тракте. Стоимость работ составляет 1,2 трлн. рублей и 50 млн. рублей соответственно.Подать заявку можно до 14 марта 2022 года.

Напомним, последний раз Коммунальный мост ремонтировали в 2008 году. Еще спустя 9 лет специалисты выявили дефекты в его конструкции. Оказалось, что исправить их возможно только в рамках его капремонта.

Что касается Кузовлевского тракта, то путепровод был построен в начале 1980-х годов и ни разу не ремонтировался. В октябре 2020 года движение на данном участке ограничили. Позже автомобилисты не раз жаловались на пробки, которые образовались в конце Иркутского тракта во время часов пик. Однако денег на его реконструкцию не нашлось.