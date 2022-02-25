В Томске откроются дополнительные экопункты

Принимать вторсырье они будут на тех же условиях, что и в пункте на ул. Красноармейской. Фото: "КП" Архив

Павильоны компании «Седьмой лепесток» появились в Томске на проспекте Ленина, 202б и на улице 79 Гвардейской дивизии 13в. Они заработают на будущей неделе. Об этом сообщмл директор компании Дмитрий Митасов.

В данный момент в новых пунктах ведутся технические работы. Принимать вторсырье они будут на тех же условиях, что и в пункте на ул. Красноармейской. Томичи смогут сдать за деньги пластик, макулатуру, батарейки, бытовую технику и другой отсортированный мусор.

Напомним, что первые пункты открылись в Томске и Северске в ноябре 2021 года. Всего, на территории областного центра, района и Северска их плниаруют установить около 30-ти.