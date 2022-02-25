В Томске 58-летняя женщина выпала из маршрутного автобуса

полиция просит помощи очевидцев. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске утром в пятницу 58-летняя женщина выпала из маршрутного автобуса на дорогу. С травмами она обратилась в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 25 февраля около 07:40 на остановке «1905 года» при выходе из маршрутного автобуса ПАЗ 58-летняя женщина упала на дорогу.

Пострадавшая с травмами самостоятельно обратилась в больницу.

Очевидцев этого ДТП просят обратиться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 106, телефон 8 (3822) 794-714.