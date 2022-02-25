Томск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 февраля 2022 11:13

В Томске 58-летняя женщина выпала из маршрутного автобуса

Пострадавшая с травмами самостоятельно обратилась в больницу
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
полиция просит помощи очевидцев.

полиция просит помощи очевидцев.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске утром в пятницу 58-летняя женщина выпала из маршрутного автобуса на дорогу. С травмами она обратилась в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 25 февраля около 07:40 на остановке «1905 года» при выходе из маршрутного автобуса ПАЗ 58-летняя женщина упала на дорогу.

Пострадавшая с травмами самостоятельно обратилась в больницу.

Очевидцев этого ДТП просят обратиться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 106, телефон 8 (3822) 794-714.