Томский аэропорт изменит график работы в связи с реконструкцией ВПП с 1 июня

Работы в аэропорту начались в 2019 году. Фото: архив КП

Во время ремонта на взлетно-посадочной полосе аэропорт «Томск» закроют на неделю. Всего ограничения продлятся 19 дней. Об этом сообщил директор аэропорта "Томск" Антон Перфильев.

Напомним, работы в аэропорту начались в летом 2019 года. Между тем основные работы начались в 2021 году. Тогда аэропорт не был полностью закрыт, самолеты летали в так называемые «технологические окна».

Общая протяженность полосы составляет 2,5 тысячи метров. В 2021 году ремонт был выполнен на протяжении 1,4 тысячи метров. В этом планируется его закончить.

В связи с этим с 1 по 8 июня в томском аэропорту будет перерыв в авиасообщении. С 9 по 18 июня длина ВПП в 1 550 метров позволит выполнять полеты внутри региона — на небольших самолетах, например ATR-72. Уже с 19 июня аэропорт будет выполнять полеты в штатном режиме, без ограничений.

Между тем, авиакомпании "Сибирь" и "Аэрофлот" предложат пассажирам альтернативные варианты для решения этой проблемы, например, переоформить билеты, вернуть деньги и др.