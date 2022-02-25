Более 1000 жителей аварийных квартир расселят в 2022 году в Томске

Также в 2021 году были подготовлены проекты на строительство еще двух домов для расселенцев. Фото: Ксения Высотина

В Томске в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» расселят более 1000 жителей аварийных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Всего в 2021-2022 годах планировалось расселить 1768 человек, которые проживают на 25,6 тыс кв. метров аварийного жилья. В 2021 году были расселены 627 томичей, проживающих на 13,9 тыс кв. м жилья. Так, в 2022 году из аварийного жилья будут расселены более 1,1 тыс человек.

Для расселенцев в Томске подходит к концу строительство дома на 200 квартир по переулку Целинный. Также в 2021 году были подготовлены проекты на строительство еще двух домов для расселенцев в микрорайоне № 8 (ул. Федоровского). Начать их строительство планируется в 2022 году.