В Томске в школе №16 открылась первая мастерская по переработке пластика

Школьная мастерская открылась в рамках социально-экологического проекта «Мастерская ресайклинга». Фото: Иван МАКЕЕВ

В школе №16 Томска появилась первая мастерская по переработке пластика. Теперь школьники смогут создавать предметы из вторсырья, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал начальник городского департамента образования Максим Савенков, благодаря новому проекту школьники смогут получить прикладной опыт и на практике узнать о переработке вторсырья. Также это поможет школьникам подходить к вопросу экологии осознанно.

Школьная мастерская открылась в рамках социально-экологического проекта «Мастерская ресайклинга», в ней установлены дробилка, термопластоавтомат и специальные пресс-формы. В ходе переработки пластик сортируют по цвету и категориям, а затем в дробилке он измельчается до крошки.

Также в 13-ти томских образовательных учреждениях установили 20 контейнеров для сбора пластиковых крышек, которые затем отправляют на переработку.