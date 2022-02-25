Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 5:52

В Томске в школе №16 открылась первая мастерская по переработке пластика

Также в 13-ти томских образовательных учреждениях установили 20 контейнеров для сбора пластиковых крышек
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школьная мастерская открылась в рамках социально-экологического проекта «Мастерская ресайклинга».

Школьная мастерская открылась в рамках социально-экологического проекта «Мастерская ресайклинга».

Фото: Иван МАКЕЕВ

В школе №16 Томска появилась первая мастерская по переработке пластика. Теперь школьники смогут создавать предметы из вторсырья, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал начальник городского департамента образования Максим Савенков, благодаря новому проекту школьники смогут получить прикладной опыт и на практике узнать о переработке вторсырья. Также это поможет школьникам подходить к вопросу экологии осознанно.

Школьная мастерская открылась в рамках социально-экологического проекта «Мастерская ресайклинга», в ней установлены дробилка, термопластоавтомат и специальные пресс-формы. В ходе переработки пластик сортируют по цвету и категориям, а затем в дробилке он измельчается до крошки.

Также в 13-ти томских образовательных учреждениях установили 20 контейнеров для сбора пластиковых крышек, которые затем отправляют на переработку.