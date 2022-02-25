Томичи заметили подозрительных мужчин, которые ходят по квартирам в районе Авангард

Томичи просят предупредить детей и стариков о том, что не надо открывать двери незнакомцам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске бдительные жители одного из домов в районе Авангард заметили подозрительных мужчин, которые ходят по квартирам и показывают неизвестные удостоверения.

Как рассказали очевидцы в паблике «Регион-70», двое мужчин в районе Авангард выискивают одиноких людей и показывают им непонятное удостоверение. Томичи просят предупредить детей и стариков о том, что не надо открывать двери незнакомцам.

Томич в комментариях написал, что один из мужчин похож на того, кто ранее дергал ручки дверей на этажах.