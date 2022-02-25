В Томске 58-летний мужчина пострадал в ДТП с участием двух иномарок

Полиция ищет очевидцев этого ДТП. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром в четверг на проспекте Фрунзе в Томске произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Peugeot, в результате которого травмы получил 58-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

ДТП произошло в четверг, 24 февраля, около 07:15 на проспекте Фрунзе, 240а, стр.1. По предварительной информации, 28-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением и наехал на бордюрный камень разделительной полосы, а после выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Peugeot 406.

В результате столкновения был травмирован 58-летний пассажир автомобиля Volkswagen.

Уточняется, что водительский стаж хозяина Volkswagen – менее одного года.

Очевидцев этого ДТП просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинеты № 102, 103, телефон: 8 (3822) 794-693.