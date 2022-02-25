В Томской области 90% случаев заражения COVID-19 приходится на омикрон-штамм

Фото: Густаво Зырянов

В Томской области в 2022 году коронавирусом заболели более 43 тысяч человек. Больше всего случаев заболевания приходится на омикрон-штамм, сообщила заместитель губернатора Алена Левко.

По ее словам, в регионе циркулируют два штамма - омикрон и дельта. За последнюю неделю в Томской области 90% заражения коронавирусом приходится на омикрон-штамм. Также отмечен рост впервые выявленных случаев COVID-19.

Левко добавила, что в госпитализации нуждаются 10% заболевших, у 30% заболевание протекает бессимптомно, все остальные лечатся на дому.

Алена Левко напомнила о важности следить за еженедельной динамикой. На сегодняшний день прирост составляет 35% за неделю, Томская области находится на 12 месте среди субъектов России.

Кроме этого, в регионе отмечен сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.