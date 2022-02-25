Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших ипотечных программ для зарплатных клиентов

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга самых выгодных ипотечных программ для зарплатных клиентов на вторичном рынке жилья, который аналитическая и консалтинговая компания Frank RG опубликовала 21.02.2022 года. В тройку лучших вошла программа Уралсиба «Приобретение готового жилья».

В рейтинг вошли программы ипотеки на вторичном рынке со следующими условиями: квартира в городе Москве, сумма кредита – 7 млн рублей, срок 15 лет, первоначальный взнос 30%, исключены программы с господдержкой, с застройщиками и партнерами, с особыми условиями для молодых семей и залоговая недвижимость. Процентная ставка без скидок.

Банк предлагает клиентам целый ряд выгодных предложений по ипотечному кредитованию. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка Уралсиб могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 421 банкомат, 352 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.