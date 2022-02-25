Потепление до +2 градусов, мокрый снег и порывистый ветер ожидают томичей 25 февраля

В Томской области также прогнозируется мокрый снег. Фото: Ксения Высотина

Последний рабочий день недели в Томске прогнозируется теплый, но ветреный. Порывы ветра будут достигать скорости 15 метров в секунду, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В пятницу, 25 февраля, в Томске возможен мокрый снег. Ветер будет дуть юго-западный 5 -10 м/с, местами с порывами до 15м/с. днем столбики термометров поднимутся до 0…+2 °С. На дорогах местами снежные заносы.

В Томской области также прогнозируется мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с усилением 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит около -3…+2 °С. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.