Плановую помощь в томских больницах возобновят после спада заболеваемости

С 1 февраля в Томской области был введен ряд новых ограничений. Фото: Фото: "КП" Архив

В случае, если томичи не могут получить медицинскую помощь, то они могут обратиться на горячую линию департамента здравоохранения, по телефону 516-616. Об этом сообщила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Анна Левко.

Напомним, c 1 февраля в Томской области началась новая волна подъема заболеваемости. Тогда же в регионе был введен ряд новых ограничений. В их числе перевод на дистанционку школ, в которых 1 % учеников или 10 % работников заболели COVID-19, а также учреждений дополнительного образования всех форм собственности. Ограничениям, предприятиям и организациям запретили проводить собрания коллективов. Были также запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия.

Как ранее сообщала «КП-Томск», на сегодняшний день лечение в ковидных госпиталях проходит 1700 пациентов, из них 179 человек находятся в реанимации. Всего в госпитализации нуждаются около 10% заболевших. По словам специалистов, в регионе циркулируют два штамма «дельта» и «омикрон», при этом с начала года у 75% заболевших выявлен «омикрон» и только у четверти «дельта».

https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4642115/