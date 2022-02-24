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Общество24 февраля 2022 11:48

В Томской Академгородке заработает новый пункт полиции

Он начнет работать с марта
Источник:kp.ru
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Новый участковый пункт будет расположен по адресу ул. Королева, 4.

Новый участковый пункт будет расположен по адресу ул. Королева, 4.

Фото: Архив "КП"

Новый участковый пункт будет расположен по адресу ул. Королева, 4. Он будет обслуживать Академгородок, мкр. Наука, а также поселки Заварзино и Родионово. Помещение под него выделил ТНЦ СО РАН.

Ранее около года жители этих территорий Советского района временно обслуживались по адресу пр. Комсомольский, 39/4. Жители Академгородка неоднократно обращались в администрацию района о его орагнизации.

В настоящее время в участковом пункте завершаются подготовительные работы.