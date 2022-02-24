В госпитализации с COVID-19 в Томской области нуждается 10% заболевших

За сутки ПЦР-тесты показали положительный результат у 1 496 человек Фото: "КП" Архив

В Томской области лечение в госпиталях проходят 1700 зараженных коронавирусом, 179 из которых находятся в реанимации. Как сообщила замгубернатора по социальной политике Алена Левко, в регионе циркулируют два штамма коронавируса — дельта и омикрон, при этом с начала года у 75% заболевших выявлен омикрон и только у 25 % — дельта.

Напомним, что за последние сутки ПЦР-тесты показали положительный результат у 1 496 человек. Таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 92 568. Госпитализированы при этом в регионе за сутки 62 человека.

По выздоровлению в регионе за сутки выписаны 502 человека, за пандемию в целом — 68 050, как следует из статистики федерального оперативного штаба. Скончались от вируса в области 740 человек.

В России за сутки зарегистрировано 132 998 новых случаев COVID-19, госпитализированы по стране 8 632 человека. За все время вирус обнаружили у 15,92 миллиона человек. Общее число официально умерших от COVID-19 в России составляет 348,57 тысячи человек.