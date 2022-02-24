Жителю Томской области грозит 2 года колонии за распространение интимных фото односельчанки

Мужчине грозит штраф или до двух лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кривошеинском районе Томской области 32-летний местный житель обвиняется в незаконном распространении сведений о частной жизни женщины. Он выложил в интернет ее интимные фотографии, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Следствием установлено, что в октябре 2021 года мужчина выложил в интернете в открытом доступе фотографии односельчанки интимного характера, чем незаконно распространил сведения о её частной жизни.

Мужчине грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.