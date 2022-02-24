На дорогах Томской области с 1 апреля введут ежегодные ограничения для большегрузов

Такие ограничения вводятся ежегодно Фото: "КП" Архив

На 128 участках региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Томской области с 1 апреля запретят проезд транспортных средств (с грузом и без груза). Об этом сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

Ограничения не затронут общественный транспорт, а также перевозчиков пищевых продуктов, коммунальных отходов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и грузов для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Также ограничения не распространяются на международные грузоперевозки.

Отмечается, что такие ограничения вводятся ежегодно для сохранения дорог в период таяния снега, и паводка. Добавим, что перечень участков автодорог и допустимой нагрузки размещен на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.