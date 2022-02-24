Реестр долгостроев в Томске упразднят на региональном уровне

В 2024 году в Томской области все дольщики должны получить квартиры или выплаты. Фото: Архив "КП"

Депутаты Законодательной думы Томской области приняли решение о ликвидации регионального реестра проблемных долгостроев. Принятые поправки позволят упразднить региональный перечень многоквартирных домов, поскольку в настоящее время все объекты из него включены в федеральный реестр.Всего в Томской области на сегодняшний день два реестра – региональный и федеральный.

Отметим, что федеральный реестр проблемных объектов ведется с 1 июля 2019 года на сайте дом.рф и содержит данные в отношении более трех тысяч недостроенных многоквартирников, которые расположены в 74 регионах страны.

Что касается Томской области, то в соответствующий список попал 21 долгострой. За прошедший год в регионе восстановлены права 215 дольщиков. Что касается самих долгостроев, то их строительство будет совершенно через дом.рф после передачи объектов фонду. По плану, в 2024 году в Томской области все дольщики должны получить квартиры или выплаты. В 2022 году в план попали по исключению из ЕРПО (единого реестра проблемных объектов) восемь долгостроев, по 4 из которых уже начались выплаты.