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Общество24 февраля 2022 9:02

В томских банках 24 февраля стоимость евро и доллара составила более 100 рублей

Средняя стоимость доллара составляет 103,06 рублей, евро - 118,94 рубля
Источник:kp.ru
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В «Россельхозбанке» доллар стоит 110 рублей, а евро - 120 рублей.

В «Россельхозбанке» доллар стоит 110 рублей, а евро - 120 рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 24 февраля, в банках Томска стоимость евро и доллара стала больше 100 рублей. Информация об этом опубликована на портале banki.tomsk.ru.

Стоимость доллара в «Авангарде» составляет 105 рублей, евро - 118 рублей. В томском отделении банка "Открытие" стоимость доллара составляет 97,10 рублей, евро - 108,25 рублей.

В обменных пунктах «Томскпросмстройбанк» доллар можно купить за 100 рублей, евро за 110 рублей. В «Россельхозбанке» доллар стоит 110 рублей, а евро - 120 рублей. В «Газпромбанке» стоимость доллара составляет 93,25, а евро - 110 рублей.

Средняя стоимость доллара составляет 103,06 рублей, евро - 118,94 рубля.