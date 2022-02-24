Томская облдума продлила налоговые льготы на 2022 год для бизнеса

Под действие льгот попадают: кинозалы, музеи, зоопарки, санитарно-курортные и спорторганизации, общепит, гостиничный бизнес, туроператоры и организации допобразования. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 24 февраля, томская облдума приняла решение о продлении на 2022 год налоговых льготы для бизнеса, который работает по упрощенной системе налогообложения. В их число попали общепит, туроператоры, а также индустрия спорта и развлечений.

Как рассказал председатель комитета облдумы по экономической политике Виктор Власов, из-за того, что увеличения товарооборота у малого и среднего бизнеса не произошло, поступила просьба о продлении льгот и на 2022 год. Так как главной задачей сейчас является сохранение бизнеса, было принято решение установить на 2022 год льготу по упрощенной системе налогообложения, снизив ставку с 6% до 3%, добавил он.

Глава бюджетно-финансового комитета облдумы Александр Куприянец уточнил, что под действие льгот попадают: кинозалы, музеи, зоопарки, санитарно-курортные и спорторганизации, общепит, гостиничный бизнес, туроператоры и организации допобразования.

Замгубернатора по экономике Андрей Антонов сообщил, что эта льгота установлена только на 2022 год, воспользоваться ей смогут бизнесмены, чья доля доходов от этой деятельности составляет не менее 70%. Величина предоставленной льготы составит более 50 млн рублей. Компенсировать ее планируется дополнительными поступлениями от налогов.