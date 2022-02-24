Tele2 стала лучшим работодателем среди мобильных операторов

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Tele2 по итогам 2021 года вошел в топ-10 крупнейших компаний и занял первое место среди мобильных операторов в «Рейтинге работодателей России» от hh.ru. Об этом рассказали в пресс-службе мобильного оператора.

- Участвуя в рейтинге HeadHunter, мы видим, как меняется рынок труда, подходы к управлению персоналом. Но тот факт, что из года в год Tele2 удерживает лидерство, оставаясь в числе лучших работодателей, подтверждает, что наша HR-стратегия дает свои результаты. Выстроенная система заботы о сотрудниках поддержала нашу производительность труда в сложный пандемийный период – за последние два года она выросла на 26%. Индекс вовлеченности по итогам 2021 года составил 87%, и по этому показателю Tele2 опередила наиболее успешные компании телеком-индустрии в Европе и даже лучших работодателей мира. Это означает, что мы движемся в верном направлении и продолжим заботиться о наших сотрудниках, -

Став лучшим работодателем среди мобильных операторов, Tele2 также оказалась на втором месте в телеком-сфере. Рейтинг учитывал эффективность HR-процессов работодателя, например, подбор кадров, материальную и нематериальную мотивацию, обучение и условия работы и т.д. Учитывалось и мнение самих сотрудников, их внутренняя оценка и желание рекомендовать компанию в качестве места работы своим друзьям или знакомым. Помимо этого, не забыли и про соискателей. Составители рейтинга просили зарегистрированных пользователей ресурса hh.ru выбрать компании, в которых они хотели бы работать.

Как отметили представители мобильного оператора, в 2021 году Tele2 продолжила системную работу над развитием системы well-being – всесторонней заботы о сотрудниках, которая ориентирована на профессиональное развитие, физическое здоровье, эмоциональное равновесие и социальное благополучие. Компания запустила единое онлайн-пространство Tele2Care, где собран перечень всех льгот и бонусов, доступных в компании. В 2022 году в рамках продолжения проекта в Tele2 начала работать служба поддержки сотрудников. Теперь любой сотрудник компании может позвонить на горячую линию либо зайти на сайт или в мобильное приложение и получить помощь в решении личного вопроса со стороны дипломированных психологов, финансистов и юристов.