Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Томской области вырос на 107%

Кроме этого, выявлен один случай гриппа типа А(H3N2). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил уровень эпидпорога на 107%. об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что за прошлую неделю в регионе 16 570 человек заболели ОРВИ, что на 8% меньше, чем неделей ранее. При этом в целом уровень заболеваемости ОРВИ по Томской области превышает уровень эпидемического порога на 107%, в возрастной группе 15 лет и старше в заболеваемость выше в 2 раза.

63% случаев ОРВИ регистрировались в Томске. Кроме этого, выявлен один случай гриппа типа А(H3N2).