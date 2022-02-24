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Здоровье24 февраля 2022 4:50

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Томской области вырос на 107%

63% случаев ОРВИ регистрировались в Томске
Источник:kp.ru
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Кроме этого, выявлен один случай гриппа типа А(H3N2).

Кроме этого, выявлен один случай гриппа типа А(H3N2).

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил уровень эпидпорога на 107%. об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что за прошлую неделю в регионе 16 570 человек заболели ОРВИ, что на 8% меньше, чем неделей ранее. При этом в целом уровень заболеваемости ОРВИ по Томской области превышает уровень эпидемического порога на 107%, в возрастной группе 15 лет и старше в заболеваемость выше в 2 раза.

63% случаев ОРВИ регистрировались в Томске. Кроме этого, выявлен один случай гриппа типа А(H3N2).