Рейс из Томска в Шарм-эль-Шейх задерживается на 12 часов из-за неисправности самолета

Задержка рейса произошла из-за замены самолета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиарейс из Томска в Шарм-эль-Шейх компании Azur Air задерживается на 12 часов по причине неисправности самолета.

По данным онлайн-табло аэропорта Томска, самолет авиакомпании Azur Air должен быть вылететь из Томска в Шарм Эль Шейх в 04:00, но на данный момент вылет запланирован на 16:00.

По информации диспетчера томского аэропорта, задержка рейса произошла из-за замены самолета.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что п данному факту начата проверка соблюдения прав пассажиров, а также добавили, что рейс задерживается из-за технической неисправности воздушного судна, передает vtomske.ru.