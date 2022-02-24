Житель Северска ушел из магазина в неоплаченных джинсах

Дома мужчина надел на себя двое джинс и в таком виде пошел в магазин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Северске в полицию поступило заявление о хищении из одного из магазинов по улице Победа джинсовых брюк. Полицейские установили подозреваемого, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Полицейские прибыли на место происшествия и после того, как изучили записи камер видеонаблюдения, установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель.

По предварительной информации, дома мужчина надел на себя двое джинс и в таком виде пошел в магазин. Там он взял две новые пары джинс и отправился в примерочную, где переодел джинсы, надев сверху своих новые. Затем он вернул оставшиеся и направился к выходу, однако продавцы заметили подмену и попытались догнать злоумышленника, но ему удалось сбежать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».