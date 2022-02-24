В Томске при столкновении автомобилей Volkswagen и Peugeot пострадал мужчина

полиция ищет очевидцев этого ДТП. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром в четверг на улице Елизаровых в Томске произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Peugeot. в результате которого в больницу с травмами был доставлен 28-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Столкновение автомобилей на улице Елизаровых, 86, произошло 24 февраля около 07:20. По предварительной информации, 28-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Peugeot. В результате аварии травмы получил пассажир Volkswagen, с травмами он был доставлен в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Очевидцев этой аварии просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабины № 102, 103, телефон: 8 (3822) 794-693.