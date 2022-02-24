Томские депутаты Самокиш и Диденко попали под санкции ЕС из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Также за признание голосовал и томский депутат Михаил Киселев, однако он в черный список ЕС не попал Фото: Ксения Высотина

После признания Россией Луганской и Донецкой народных республик Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Государственной думы РФ. В их чисто попали и томские депутаты - Владимир Самокиш («Единая Россия»), Алексей Диденко (ЛДПР) и два депутата, которые одновременно представляют несколько регионов.

Ночью 24 февраля ЕС обнародовал фамилии россиян, которые попали в черный список и ввел санкции против нескольких банков, а также ограничил операции с госдолгом.

Вошли в черный список ЕС и депутаты от Томской области - Владимир Самокиш и Алексей Диденко. Также в этот список попал депутат от КПРФ Иван Бабич и депутат от «Единой России» Вячеслав Петров, которые представляют несколько регионов, в том числе и Томскую область.

По данным системы анализа результатов голосований на заседаниях ГД, все эти депутаты поддержали признание независимости ДНР и ЛНР.

Также за признание голосовал и томский депутат Михаил Киселев, однако он в черный список ЕС не попал.