При пожаре в жилом доме в Томском районе мужчина получил ожоги спины

Фото: Густаво Зырянов

В ночь на четверг в селе Вершинино Томского района произошел пожар на территории жилого дома, в результате которого с ожогам спины в больницу был доставлен хозяин дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме по улице Сосновая в селе Вершинино поступило дежурному 24 февраля в 00:31. В результате пожара сгорела крыша дома, обгорели стены, также огонь охватил обрешетку крыши стайки и крытый двор

При пожаре пострадал хозяин дома, с ожогами спины он был доставлен в Областную клиническую больницу.

Причина возникновения пожара площадью 160 кв. метров устанавливается.