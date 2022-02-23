В Томске мужчина и женщина попытались украсть из магазина пять бутылок виски

Общая стоимость алкоголя составила более трех тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в полицию обратился представитель магазина, который сообщил о том, что двое неизвестных попытались похитить пять бутылок виски стоимостью более трех тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что днем в магазин пришли мужчина и женщина, они взяли с полки бутылки с алкоголем и спрятали их под одеждой, после чего направились к выходу. Однако они были замечены сотрудниками магазина, которые попытались их остановить. Мужчина пытался убежать, но когда понял, что у него это не выйдет, отдал две бутылки спиртного из трех и сбежал.

Но так как в магазине осталась его спутница, ему все же пришлось вернуться. Женщина и мужчина вернули похищенный алкоголь и сбежали с магазина.

Просмотрев камеры видеонаблюдения полицейские выяснили, что парочка после того, как покинула магазин, уехала на автомобиле Lexus.

Поиски владельца иномарки заняли у полицейских определенное время, так по месту регистрации он не проживал.

Кроме этого, стражи порядка выяснили, что данный автомобиль выставлен на продажу. Они связались по указанному номеру в объявлении с продавцом, и сообщили, что он подозревается в попытке грабежа и ему необходимо явить в полицию. На что мужчина ответил отказом.

Одновременно с этим сотрудники полиции установить личность спутницы мужчины и отправились к ней на работу, где и застали подозреваемого.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.