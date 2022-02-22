В Томской области средний возраст мужчин составляет 36-37 лет

Молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет - более 60,5 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средний возраст мужчин в Томске составляет 35 лет, средний возраст жителей Томской области немногим больше - 37,2 лет. Об этом сообщает Томскстат.

Мужчин в возрасте от 30 до 39 лет в проживает регионе порядка 103 тысячи. Следом по численности идут мужчины в возрасте от 40 до 49 тысяч - в Томской области их около 72 тысяч. Более 66 тысяч в регионе мальчиков до 9 лет. Молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет - более 60,5 тысяч.

Мужчин от 85 лет в Томской области насчитывается порядка 3 тысяч, среди которых сто человек в возрасте 100 лет и старше.