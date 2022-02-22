Мошенники за сутки ограбили томичей на почти 700 000 рублей

томичи лишились крупной суммы денег, поверив мошенникам Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки сразу трое мужчин обратились в дежурные части полиции с заявлениями о хищении денег. Все они стали жертвами мошенников, пытаясь заработать на бирже. Суммарно потерпевшие перевели им около 700 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Отмечается, что желая получить дополнительный доход от инвестиций в криптовалюту, в течение нескольких месяцев один из пострадавших общался посредством одного из приложений с неизвестным лицом. Действуя по его указанию, он перевел на различные банковские счета деньги, в результате лишившись крупной суммы.

УМВД напоминает, что одним из самых распространенных способов денег с карт томичей остается выманивание личных данных.

Чаще всего мошенники представляются службой безопасности банка и сообщают о якобы попытке перевода денег в другой регион.

Также томичи нередко становятся жертвами злоумышленников при покупке или продажи вещей в Интернете. Среди еще одной из распространенных схем стали попытки граждан взять кредит в Интернете, поверив рекламе о выгодных условиях и отсутствии каких-либо переплат.